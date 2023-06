6 Diese fünf Köche empfehlen Ihnen ein Weihnachtsmenü: Benjamin Maerz, Alexander Neuberth, Frank Land, Sebastian Maier, Oliver Kull (v.l.n.r.). Die Rezepte finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: factum/Simon Granville

Jedes Jahr dieselbe Frage: Was kommt an den Festtagen auf den Tisch? Wer es etwas ausgefallener als Saitenwürstle mit Kartoffelsalat haben mag, der bekommt hier fünf Rezepte von Köchen aus dem Landkreis Ludwigsburg empfohlen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Dass an den Weihnachtsfeiertagen besondere Gerichte auf den Tisch kommen, ist eine Tradition. Fast auch schon eine Tradition ist das Weihnachtsmenü, das junge Köche aus dem Landkreis unseren Lesern empfehlen. In diesem Jahr gibt es zum zweiten Mal Tipps von Profi-Köchen aus dem Landkreis Ludwigsburg. Mit dabei sind dieses Mal Benjamin Maerz vom Sternerestaurant Maerz in Bietigheim-Bissingen, Alexander Neuberth von den Schwabenstuben in Freiberg am Neckar, Frank Land von der Marktwirtschaft in Besigheim, Sebastian Maier von der Herrenküferei in Markgröningen sowie Oliver Kull von der Krone in Alt-Hoheneck (Ludwigsburg). Zusammen empfehlen sie ein Fünf-Gänge-Menü – wobei der Hauptgang doppelt besetzt ist: einmal für Fleischliebhaber, einmal für Vegetarier. Wir wünschen viel Freude beim Kochen – und natürlich beim Essen.