In diesem Artikel finden Sie 15 Tipps, die dabei helfen können, Gas einzusparen und die Energiekosten zu senken.















Gas sparen beim Heizen

Die größten Einsparpotenziale in Haushalten, die mit Gas heizen, finden sich selbstverständlich bei der Heizung selbst. Hier sind 10 Tipps, mit denen Sie im kommenden Winter die Gaskosten beim Heizen senken können.

1. Heizung runter drehen

Jedes Grad weniger in der Wohnung kann bis zu 6 % an Energiekosten einsparen. Bei einer Gasheizung gibt es also großes Einsparpotenzial. Das Umweltbundesamt empfiehlt außerdem, die Heizung nachts um bis zu 5 °C herunterzudrehen. Tagsüber, wenn man das Haus verlässt, reichen auch 18 °C Grad Raumtemperatur aus. Bei längerer Abwesenheit können Sie die Temperatur auf 15 °C herunterregeln. Allerdings macht es keinen Sinn, die Heizung nachts komplett auszuschalten. Denn die Wände und Böden kühlen dann rapide ab und es wird sehr viel Energie benötigt, um den Raum am nächsten Morgen wieder auf die gewünschte Temperatur zu bringen.

2. Smarte Thermostate verwenden

Falls Sie die Heizung nicht ständig selbst hoch- und runterregeln wollen, können Sie sich smarte Thermostate für Ihre Heizkörper besorgen. Diese lassen sich ganz einfach nachrüsten und können so programmiert werden, dass die Heizung zu gewissen Zeiten automatisch die Temperatur im Raum absenkt. Günstige Modelle gibt es bereits ab circa 20 € pro Stück (ANZEIGE).

3. Heizkörper freihalten

Auch die Umgestaltung eines Raumes kann beim Sparen von Heizkosten helfen. Denn sind die Heizkörper durch Möbel, Vorhänge oder andere Einrichtungsgegenstände verdeckt, können diese nicht so effizient heizen, wie wenn sie frei sind. Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz können mit diesem Tipp bis zu 12 % der Heizkosten eingespart werden.

4. Fenster und Türen abdichten

Durch undichte Fenster und Türen droht ein nicht unerheblicher Wärmeverlust. Vor dem Winter sollten also poröse Dichtungen ersetzt werden, um die Räume möglichst effizient zu heizen.

5. Nachts die Vorhänge und Jalousien schließen

Rollos, Jalousien und Vorhänge sind nicht nur als Sonnenschutz zu verstehen, sondern können auch dabei helfen, die Kälte im Winter draußen zu halten. Besonders in kalten Nächten sollten diese daher zugezogen werden, um ein übermäßiges Auskühlen der Räume zu vermeiden.

6. Bei Sonne: Vorhänge auf

Wenn die Sonne scheint, kann man sich die wärmenden Strahlen zunutze machen und die kostenlose Energie zum Heizen der Wohnung nutzen. Darum gilt an sonnigen Tagen: Die Fenster möglichst nicht bedecken.

7. Einen Ventilator verwenden

Ventilatoren können nicht nur im Sommer eingesetzt werden, um die Hitze erträglicher zu machen, sie können auch die warme Luft im Winter besser im Raum verteilen. Zum Beispiel kann man versuchen, einen Bodenventilator nach oben zu richten, um die kältere Luft am Boden gegen die wärmere an der Decke auszutauschen. Wie hoch die Stromkosten für einen Ventilator sind, haben wir in diesem Artikel ausgerechnet.

8. Heizkörper reinigen

Auch Staub und Schmutz können dem Heizkörper zu schaffen machen, da sie wie eine isolierende Schicht wirken und die Heizung stärker arbeiten muss. Regelmäßiges Reinigen der Heizkörper kann also ebenfalls dabei helfen, Gas einzusparen. Hier gelangen Sie zu unserer Anleitung zum Putzen der Heizkörper.

9. Richtig lüften

Effizientes Lüften kann ebenfalls beim Einsparen von Gas helfen. Denn wer die Fenster ständig auf kipp gestellt hat, kühlt die Wohnung unnötig aus und verbraucht mehr Energie. Besser ist es, mehrmals am Tag stoß zu lüften. Dabei sollten alle Fenster für 5 bis 10 Minuten komplett geöffnet werden, während man die Heizung herunterdreht. Anschließend wird die Heizung wieder auf die gewünschte Stufe eingestellt.

10. Türen geschlossen halten

Hält man die Innentüren geschlossen, verhindert man einen Wärmeverlust innerhalb der Wohnung. Denn so muss das wärmere Wohnzimmer das kältere Schlafzimmer nicht mitheizen. Insbesondere Kellertüren oder Dachbodenluken sollten geschlossen bleiben, um nicht unnötig Energie zu verschwenden.

Warmwasser sparen

In vielen Haushalten in Deutschland läuft die Warmwasserbereitung über Erdgas. Hier gibt es also ebenfalls Einsparpotenziale. Doch auch in Haushalten, wo die Warmwasserbereitung über Strom oder andere Systeme läuft, lässt sich mit den folgenden Tipps Geld sparen.

11. Duschen statt Baden

Ein Vollbad verbraucht in etwa drei Mal so viel Wasser wie eine Dusche. Wer öfter duscht, spart Warmwasser und somit Gas.

12. Durchlaufbegrenzer und Sparduschköpfe einsetzen

An Wasserhähnen und Duschköpfen können Durchlaufbegrenzer (Perlatoren) und Sparduschköpfe eingesetzt werden. Diese reduzieren den Wasserdurchlauf pro Minute, sodass insgesamt weniger Wasser beim Händewaschen und Duschen verbraucht wird. Welches Einsparpotenzial so ein Sparduschkopf bringt, haben wir in diesem Artikel ausgerechnet.

13. Händewaschen mit kaltem Wasser

Die Hände werden auch mit kaltem Wasser und Seife sauber, wie wir bereits an anderer Stelle berichtet haben. Wer also den Wasserhahn standardmäßig auf die kälteste Stufe stellt und nur bei Bedarf warmes Wasser laufen lässt, spart Energie.

Gas sparen beim Kochen

Wer mit einem Gasherd kocht, kann auch hier auf einige Dinge achten, um die Gaskosten zu senken.

14. Immer mit Deckel kochen

Ein Topf auf dem Deckel sorgt dafür, dass das Essen schneller warm wird und weniger Wärme an die Raumluft verloren geht. So lassen sich laut dem Umweltministerium von Baden-Württemberg ein Drittel der Energiekosten beim Kochen einsparen.

15. Die passende Kochplatte wählen

Das Kochgeschirr sollte wenn möglich genau auf die Herdplatte passen. Denn sowohl zu kleine als auch zu große Töpfe und Pfannen verbrauchen unnötig Energie. Weitere TIpps, um Energie beim Kochen einzusparen, finden Sie in unserem Ratgeber.