1 Seit fünf Monaten ist Olaf Scholz der deutsche Regierungschef. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Bundeskanzler Olaf Scholz ist am 27. Mai in Stuttgart Gast unserer Zeitung. Unsere Abonnenten sind herzlich eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen.















Link kopiert

Am 8. Dezember 2021 wurde Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt. Der Sozialdemokrat ist der erste Regierungschef einer Ampelkoalition auf Bundesebene. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine wurden allerdings große Teile des rot-grün-gelben Koalitionsvertrags zu Makulatur. Olaf Scholz selbst spricht von einer „Zeitenwende“, die Wladimir Putins Krieg im Osten Europas bedeutet.

Welche Konsequenzen zieht die Regierung aus der veränderten Weltlage? Wie weit reicht unsere Unterstützung für die Ukraine? Welche Änderungen in der Energie- und Klimapolitik sind jetzt notwendig? Was tut die Politik gegen die Folgen von Inflation und schwächerem Wirtschaftswachstum?

Welche Prioritäten setzt der Kanzler?

Um all diese Fragen soll es am 27. Mai in einer Diskussion unter dem Titel: „Rüstung, Energie, Soziales – welche Prioritäten setzt Olaf Scholz?“ gehen. Dann ist der Kanzler als Gast unserer Zeitung ab 18 Uhr für unsere Abonnentinnen und Abonnenten zu erleben. Veranstaltungsort ist das Look21 in Stuttgart (Türlenstraße 2).

Gastgeber sind Chefredakteurin Swantje Dake und die Chefredakteure Joachim Dorfs und Christoph Reisinger. Wer als Abonnent mit dabei sein möchte, kann sich ab sofort über das Internet anmelden. Das Kartenkontingent ist allerdings begrenzt.

So kommen Sie an Eintrittskarten

Die Diskussion mit Olaf Scholz beginnt am Freitag, 27. Mai 2022 um 18 Uhr. Eine Anmeldung für Abonnenten ist nur möglich über das Internet unter diesem Link.

Pro Anmeldung können maximal zwei Personen ein Ticket bekommen. Die gebuchte Eintrittskarte ist nicht übertragbar. Der Einlass zur Veranstaltung ist ab 16.45 Uhr möglich. Bitte seien Sie rechtzeitig vor Ort, da die Tickets mit dem Personalausweis abgeglichen werden müssen.

Corona-Regeln

Das Tragen von Masken ist nicht verpflichtend. Es wird aber empfohlen, da kein Extra-Abstand zwischen den Sitzplätzen gegeben ist. Wir empfehlen einen Corona-Selbsttest am Tag der Veranstaltung

Fragen an Olaf Scholz

Was würden Sie gerne von Olaf Scholz wissen? Unsere Zeitung ruft alle Leserinnen und Leser auf, Fragen und Themen für die Diskussion mit dem Kanzler zu formulieren und der Redaktion per E-Mail zu senden. Die Adresse hierfür lautet: chef@stzn.de