Auch in diesem Jahr steigen die Bierpreise auf dem Cannstatter Volksfest wieder deutlich an.

Vom 22. September bis 8. Oktober findet auf dem Wasen das 176. Cannstatter Volksfest statt. Die Maß kostet in diesem Jahr knapp 14 Euro. Was würde man dafür im Supermarkt bekommen? Wir haben nachgerechnet.











Noch zehn Tage, dann sind in Stuttgart wieder Dirndl, Lederhosen und Schunkeln in den Festzelten des Cannstatter Volksfestes angesagt. Ein Wasen-Besuch ohne Bier? Für viele Besucher undenkbar. Doch die Inflation macht sich auch in den Festzelten bemerkbar – und treibt die Bierpreise in die Höhe. Für einen Liter Bier im Schwabenbräu-Festzelt müssen die Besucher tief in die Tasche greifen: 13,90 Euro kostet er in diesem Jahr. Was würde man im Supermarkt für das Geld bekommen?