Die Maß Bier wird so teuer wie noch nie

1 Hoch die Tassen: bald beginnt das Cannstatter Volksfest. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Bierpreis beim Cannstatter Volksfest und der Spritpreis haben viel gemeinsam. Nach oben gibt es kein Limit, doch getankt wird immer. Das Bier kostet in diesem Jahr mehr als je zuvor – und dafür gibt es viele Gründe.











Die Kunde sprach sich schnell herum. Die Bürger waren grantig und forderten Abhilfe, erst mit Worten, dann mit den Fäusten. Das Bier sollte teurer werden, einen ganzen Pfennig. Also stürmten die Menschen die Brauereien, schlugen sie kurz und klein. Die herbeigerufenen Soldaten verbrüderten sich mit den Protestierern. Schließlich kuschte König Ludwig I., machte das Bier wieder billiger. Diese Episode aus dem Jahre 1844 ging als Bierkrieg in die Münchner Stadtgeschichte ein. Immer wieder entzündete sich dort an teurem Bier der Volkszorn. 2004 sah der Bayerische Trachtenverband die Münchner Wiesn auf dem Weg zu einer „reinen Remmidemmi-Veranstaltung“, die Maß Bier kostete erstmals mehr als sieben Euro. Einheimische könnten sich das unmöglich leisten.