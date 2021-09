1 In diesem Artikel erfahren Sie, wie sich die 2G-Regelung in Baden-Württemberg auf die Gastronomie auswirkt. Foto: Bihlmayer Fotografie / Shutterstock.com

In Baden-Württemberg gilt seit dem 16.09.2021 die neue Corona-Verordnung, die bei einer zu hohen Krankenhausauslastung Ungeimpfte stark einschränkt. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, was die neue 2G-Regelung für die Gastronomie bedeutet.















Link kopiert

Mit der neuen Corona-Verordnung sind statt der 7-Tage-Inzidenz nun Hospitalisierungsinzidenz und Intensivbettenbelegung die wichtigsten Kennzahlen für weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das neue dreistufige Warnsystem sieht dabei auch eine 2G-Regelung für die Gastronomie vor, bei der nur noch geimpfte oder nachweislich genesene Personen Zutritt haben.

Lese-Tipp: Alle Nachteile für Ungeimpfte im Überblick

In Restaurants, Kneipen, Imbissen und sonstigen Gastronomiebetrieben sieht das neue Warnsystem der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg (neben der grundsätzlichen medizinischen Maskenpflicht ab 6 Jahren) folgende Maßnahmen in drei Stufen vor:

Erste Stufe (Basisstufe): Die Basisstufe gilt bis zu einer Hospitalisierungsinzidenz (auch Hospitalisierungsrate genannt) von 8,0 oder einer Intensivbettenbelegung von 250 . In dieser Stufe bleibt in Restaurants und sonstigen Gastronomiebetrieben alles wie gehabt. In geschlossenen Räumen gilt somit weiterhin die 3G-Regelung (getestet, genesen oder geimpft). Im Freien gibt es keine besonderen Regelungen.

Die Basisstufe gilt bis zu einer (auch Hospitalisierungsrate genannt) von oder einer . In dieser Stufe bleibt in Restaurants und sonstigen Gastronomiebetrieben alles wie gehabt. In gilt somit weiterhin die (getestet, genesen oder geimpft). Im Freien gibt es keine besonderen Regelungen. Zweite Stufe (Warnstufe): Steigt an 5 Werktagen hintereinander die Hospitalisierungsinzidenz über 8 oder die Intensivbettenbelegung an 2 Werktagen auf 250 , gilt die zweite Stufe, die Warnstufe. Dann gilt eine verschärfte 3G-Regel für Gastronomiebetriebe, bei der Ungeimpfte statt eines Schnelltests nun einen PCR-Test nachweisen müssen. In freien Bereichen gilt während der Warnstufe dann ebenfalls die 3G-Regelung, bei der allerdings ein Schnelltest ausreicht .

Steigt an die oder die , gilt die zweite Stufe, die Warnstufe. Dann gilt eine für Gastronomiebetriebe, bei der Ungeimpfte statt eines Schnelltests nun einen müssen. In gilt während der Warnstufe dann ebenfalls die . Dritte Stufe (Alarmstufe): Steigt die Hospitalisierungsinzidenz weiter und überschreitet an 5 Werktagen hintereinander einen Wert von 12 oder die Intensivbettenbelegung steigt an 2 Werktagen hintereinander auf einen Wert von mehr als 390, wird in Baden-Württemberg die Alarmstufe ausgerufen. Während der Alarmstufe gilt in Gastronomiebetrieben in Baden-Württemberg die 2G-Regelung sowohl in geschlossenen als auch in freien Bereichen und Ungeimpfte haben keinen Zutritt mehr zu Restaurants oder sonstigen Gastronomiebetrieben.

Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wie viele an COVID-19 erkrankte Personen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen in die Krankenhäuser eingewiesen wurden. Synonym wird dabei auch von der Hospitalisierungsrate gesprochen. Einheitlich für alle Bundesländer werden die aktuellen Hospitalisierungsraten in einzelnen Tagesberichten vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Die aktuelle Intensivbettenbelegung aller Bundesländer werden wiederum vom DIVI-Intensivregister veröffentlicht.

Eine übersichtliche Zusammenfassung der aktuellen Zahlen aller Hospitalisierungsinzidenzen und Intensivbettenbelegung der einzelnen Bundesländer finden Sie hier in unserer Länder-Übersicht.

Lesen Sie JETZT hier weiter: