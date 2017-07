Stuttgart und die Region Mehrere schwere Unfälle überschatten Wochenende

Von red/dja 24. Juli 2017 - 10:13 Uhr

Am Wochenende ist es in Stuttgart und der Region zu mehreren schweren Unfällen gekommen. Wir haben die Bilanz der Polizei.





Stuttgart - Die Polizei musste am Wochenende vor allem zu vielen Verkehrsunfällen ausrücken: Am Samstagnachmittag will ein 30-jähriger Mann mit seinem Auto in der Mahdentalstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) wenden. Doch das Manöver geht schief und sein Auto wird von einem anderen Fahrzeug erfasst. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Mehr zum Thema

Ein Autofahrer will am frühen Samstagmorgen die Autobahn 81 bei Ludwigsburg-Süd verlassen. Durch überhöhte Geschwindigkeit übersteuert allerdings der Wagen. Die Feuerwehr rückt mit vielen Einsatzkräften aus. Mehr zu dem Unfall lesen Sie hier.

Mehrere Tausend Euro haben Unbekannte bei einem Überfall in Stuttgart erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf die flüchtigen Täter. Alles über den Überfall lesen Sie hier.

Am Samstagabend will ein 57-Jähriger zu einer Veranstaltung in der Stadthalle in Plochingen (Kreis Esslingen) eine größere Menge an Getränke anliefern. Dann verliert er plötzlich das Bewusstsein und das Fahrzeug rollt unkontrolliert weiter. Mehr Informationen lesen Sie hier.

Eine 29-jährige schwangere Autofahrerin kommt in der Nacht zu Samstag auf der Neuen Weinsteige von der Fahrbahn ab und prallt gegen ein geparktes Auto. Der Unfall löst eine Kettenreaktion aus. Die ganze Meldung lesen Sie hier.