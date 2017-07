Autobahn 81 Schneller Autofahrer löst Feuerwehr-Großeinsatz aus

Von red/pj 22. Juli 2017 - 11:40 Uhr

Eine Autofahrer will am frühen Samstagmorgen die Autobahn 81 bei Ludwigsburg-Süd verlassen. Durch überhöhte Geschwindigkeit übersteuert allerdings der Wagen. Die Feuerwehr rückt mit vielen Einsatzkräften aus.





Ludwigsburg - Am frühen Samstagmorgen hat ein 22-jähriger Autofahrer einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Er wollte gegen kurz nach 2 Uhr die A81 in Richtung Heilbronn an der Ausfahrt Ludwigsburg-Süd verlassen. Da seine Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen nicht angepasst war, übersteuerte er seinen Mitsubishi Colt beim Abbiegevorgang, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schließlich entgegen der Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stehen. Dabei beschädigte er mehrere Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro.

Da die Schwere des Unfalls zunächst unklar war, rückten die Feuerwehren aus Möglingen und Asperg mit insgesamt acht Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften an. Diese pumpten unter anderem Kraftstoff aus dem beschädigten Pkw ab. Der 22-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.