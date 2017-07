Raub in Stuttgart-Möhringen Bewaffnete überfallen Supermarkt

Von red 23. Juli 2017 - 10:45 Uhr

Mehrere Tausend Euro haben Unbekannte bei einem Überfall in Stuttgart erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf die flüchtigen Täter.





Stuttgart - Zwei bislang unbekannte Männer haben am späten Samstagnachmittag ein Lebensmittelgeschäft an der Streibgasse in Stuttgart-Möhringen überfallen.

Wie die Polizei mitteilt, betraten die Täter gegen 18.20 Uhr den Laden und bedrohten den allein anwesenden Filialleiter mit einer Pistole. Sie dirigierten ihn ins Büro und zwangen ihn, den Kassenschrank zu öffnen. Außer den Geldscheinen musste der Geschädigte auch in Säckchen verpackte Ein- und Zwei-Euro-Münzen in eine von den Tätern mitgebrachte Plastiktüte stecken. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einer Beute von mehreren tausend Euro. Während der Fahndung hatte die Polizei einen Hubschrauber im Einsatz.

Einer der gesuchten Männer ist zirka 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er war komplett schwarz gekleidet. Er war mit einer Pistole bewaffnet. Der zweite ist ebenfalls zirka 30 bis 35 Jahre alt, zirka 1,80 bis 1,85 Zentimeter groß und kräftig. Auch er trug eine schwarze Oberbekleidung mit einer Sportjacke mit Kapuze und Reißverschluss. Beide sprachen mit einem osteuropäischen Akzent.

Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 entgegen.