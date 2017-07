Sindelfingen Schwerer Unfall nach gescheitertem Wendemanöver

Von red/dpa 22. Juli 2017 - 18:01 Uhr

Ein 30-jähriger Mann will am Samstagnachmittag mit seinem Auto in der Mahdentalstraße in Sindelfingen wenden. Doch das Manöver geht schief und sein Auto von einem anderen Fahrzeug erfasst.





Sindelfingen - Ein missglücktes Wendemanöver ist einem 30-Jährigen zum Verhängnis geworden. Der Fahrer eines Audi A5 fuhr am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in Sindelfingen (Kreis Böblingen) in Richtung Autobahn und wollte auf der Mahdentalstraße wenden. Das Manöver scheiterte jedoch und sein Auto kam quer auf der Mahdentalstraße zum Stillstand. Der nachfolgende Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in die Fahrerseite des Audi.

Der 31-jährige Ford-Fahrer beim Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-Jährige im Audi blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von circa 35000 Euro. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.