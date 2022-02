Was darf man während der Quarantäne – und was nicht?

Freitesten

Ab Tag 7 der Quarantäne dürfen Sie sich freitesten, sofern seit 48 Stunden keine Symptome mehr aufgetreten sind. Für die Freitestung dürfen Sie das Haus verlassen. Achten Sie darauf, die AHA-Regeln einzuhalten und vermeiden Sie es, wenn möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Begeben Sie sich im Anschluss direkt wieder nach Hause, um das Testergebnis abzuwarten. Ist dieses negativ, dürfen Sie die Quarantäne beenden. Fällt es positiv aus, müssen Sie in Quarantäne bleiben, bis Sie einen negativen Schnelltest haben.

Arbeiten

Befindet man sich in Quarantäne und ist in der Lage, seinem Job nachzugehen – das heißt, man kann Homeoffice machen und fühlt sich fit – muss man arbeiten. Die Arbeitspflicht entfällt erst, wenn man sich krank fühlt. Auch wer seiner Arbeit nicht nachgehen kann, weil die Tätigkeit nur vor Ort ausgeführt werden kann, muss nicht arbeiten. In diesem Fall besteht ein Anspruch auf eine Entschädigungszahlung nach dem Infektionsschutzgesetz.

In den Garten gehen

Sich während der Quarantäne im Garten aufzuhalten ist erlaubt. Allerdings auch nur dann, wenn es sich um einen privaten Garten handelt, in dem man keinen Kontakt zu anderen Menschen hat. Gemeinschaftsgärten und dergleichen dürfen daher während der Quarantäne nicht genutzt werden.

Spazieren

Quarantäne bedeutet, sich 10 Tage abzusondern und zuhause zu bleiben. Spazierengehen ist nicht erlaubt, selbst wenn Sie nur durch einen menschenleeren Wald laufen würden. Die Quarantäneregeln sehen hier keine Ausnahme vor.

Besuch empfangen

Die eigene Wohnung darf während der Quarantäne nicht verlassen werden. Außerdem ist es untersagt, Gäste zu empfangen.

Gassi gehen

Mit dem Hund rauszugehen ist während der Quarantäne nicht gestattet. Wer keinen eigenen Garten hat, muss sich also für die 10 Tage in Quarantäne einen Hundesitter organisieren. Das können Freunde, Verwandte oder auch Fremde sein. Wo Sie freiwillige Tiersitter finden, haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst.

Essen bestellen

Essen bestellen ist in der Quarantäne möglich, sofern die Bezahlung und Lieferung kontaktlos erfolgen. Sie könnten also zum Beispiel online bezahlen und sich das Essen vor die Tür stellen lassen. Am besten weisen Sie das Restaurant darauf hin, dass Sie sich in Quarantäne befinden und die Lieferung komplett kontaktlos stattfinden soll.

