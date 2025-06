In Messines reißt die größte Explosion des Ersten Weltkriegs 10.000 Deutsche in den Tod

Was geschah am . . . 7. Juni 1917?

18 Am 7. Juni um 3.10 Uhr zündeten britische Truppen in der Dritten Flandernschlacht bei Messines eine Gruppe von Minen. Durch die Explosionen entstanden 19 riesige Krater. Bis zu 10.000 deutsche Soldaten kamen dabei ums Leben. Foto: Imago/United Archives International

Am 7. Juni 1917 zündeten britische Truppen 450 bis 600 Tonnen Sprengstoff unter den deutschen Linien in Flandern. Bis heute ist es die größte konventionelle Detonation in einem Krieg und das bis dahin lauteste von Menschen erzeugte Geräusch.











Mesen - Es war die größte von Menschen absichtlich verursachte Explosion vor der Atombombe: Am 7. Juni 1917 um 3.10 Uhr nachts detonierten gleichzeitig 19 gewaltige Minen mit insgesamt mehr als 400 Tonnen Sprengstoff unter den deutschen Linien in der Nähe des belgischen Dörfchens Messines (Mesen). Deckname der Operation: „Magnum opus“. Rund 10 000 deutsche Soldaten kamen sofort ums Leben, 7000 gerieten in Gefangenschaft.