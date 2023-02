1 Neu im Vhy: Timo Kadner in der Küche des veganen Restaurants Foto: Vhy Stuttgart

Das Restaurant Vhy mit dem ehemaligen VfB-Torwart Timo Hildebrand als Geschäftsführer hat einen neuen Chefentwickler für die vegane Küche. Jetzt heißt es an der beliebten Adresse im Stuttgarter Westen: Timo hoch zwei, denn auch der neue Koch heißt Timo – Timo Kadner. Er ist kein Unbekannter in der Szene, denn mit dem Team Schräglage hat er im Clubrestaurant auch schon für den VfB gekocht.

Zuletzt allerdings hat Kadner die Küche im Bellevue am Killesberg mit aufgebaut. Im Sommer 2021 wurde dort an Stelle des abgebrannten Biergartens On Top ein neu errichteter Pavillon eröffnet. Der Andrang war trotz pandemiebedingter Einschränkungen groß und ist es laut Betreiber besonders in der warmen Jahreszeit immer noch. Schließlich blickt man vom Bellevue und seiner Terrasse weit über Stuttgart bis ins Remstal.

Im vegetarischen Ausflugslokal gab es viel Nachfrage nach Fleischgerichten

Nun aber hat Alexander Scholz, der auch Geschäftsführer des gegenüber liegenden Perkins Parks ist, das ursprünglich rein vegetarische Konzept mit Fleisch- und Fischgerichten erweitert. „Zum einen war die Herstellung der Gerichte sehr aufwendig. Das schöne Konzept hat sich am Ende des Tages nicht gerechnet“, sagt Scholz. Zum anderen aber sei das Bellevue mit seiner spektakulären Lage nun mal ein Ausflugslokal für verschiedene Generationen. „Wenn jüngere Gäste ihre Eltern mitgebracht haben, war häufig die Nachfrage nach Fleischgerichten zu hören.“

Seit einigen Tagen also stehen zusätzlich zu Linsen-Bowl, Risotto und Spinatknödeln auch Schnitzel, Rostbraten und Lachsforelle auf der Karte, „hochwertige Produkte aus der Region“, wie Alexander Scholz sagt. Verantwortlich für die Küche ist Mathias Rakus, der schon mehr als zehn Jahre für ihn arbeite. Denn klar ist auch: Fleisch- und Fischgerichte zuzubereiten ist nichts für einen Koch wie Timo Kadner, der sich selbst seit sechs Jahren vegan ernährt. Beide sagen gegenüber unserer Redaktion, man sei im Guten auseinander gegangen und könne sich weiterhin in die Augen schauen.

Vegane Feinkostline mit Vhy-to-go-Produkten ist geplant

Vielleicht kommt nach der Neuaufstellung jetzt in beiden relativ zeitgleich eröffneten Restaurants mehr Konstante ins Spiel – am Killesberg und im Stuttgarter Westen. Schon vor einem Jahr war der Betriebsleiter Bjoern Boltz vom Bellevue ins Vhy gewechselt. Seit Februar nun ist Kadner im Team Timo und geht seine neue Aufgabe hoch motiviert an. „Nach ersten kleinen Anpassungen werde ich im Laufe des Monats die Karte umfassend erweitern“, sagt er. „Dabei wird auch der Zero-Waste-Gedanke eine noch größere Rolle spielen“, dass also alles vom Gemüse, vom Strunk bis zu den Schalen, seine Verwertung findet. Timo Kadner ist vor allem fürs Catering und die hauseigene Manufaktur verantwortlich. Früher oder später sollen Vhy-to-go-Produkte nicht nur in Locations, an denen die Schräglage sonst noch beteiligt ist (Friedas Pier und Suessholz-Bar), sondern auch im Online-Shop und im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich sein. Im Vhy selbst soll zudem im Frühjahr der schöne Hinterhof auf dann 130 Plätze erweitert werden.