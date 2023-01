1 Kann man zu viel Vitamin D zu sich nehmen? Foto: Fida Olga / shutterstock.com

Vitamin D erhält man in flüssiger oder fester Form in nahezu jeder Drogerie. Aber kann das Nahrungsergänzungsmittel zu hoch dosiert werden?















Vitamin D wird zum Teil von unserem Körper bei Sonnenbestrahlung produziert und zum Teil über die Nahrung aufgenommen. Funktioniert die körpereigene Vitamin-D-Produktion nicht oder ist gestört und über die Nahrung wird ebenfalls nicht genug aufgenommen, kann es zu einem Mangel kommen. Hier können Vitamin-D-Präparate helfen, die Speicher wieder aufzufüllen. Allerdings nehmen heutzutage viele Menschen solche Supplements ein, ohne nachweislich zu geringe Werte zu haben. Kann es in so einem Fall zu einer Überdosierung mit Vitamin D kommen?

Ist eine Überdosierung mit Vitamin D möglich?

Während es nicht möglich ist, über die Nahrung und Sonnenbestrahlung zu viel Vitamin D aufzunehmen, kann es durch Nahrungsergänzungsmittel und angereicherte Lebensmittel zu einer Überdosierung kommen. Zu hohe Mengen an Vitamin D können eine Hyperkalzämie (erhöhter Kalziumspiegel) auslösen. Die erhöhten Kalziumwerte im Körper können sich in Form von Übelkeit, Appetitlosigkeit, Bauchkrämpfen und Erbrechen bemerkbar machen. Wird Vitamin D über einen längeren Zeitraum überdosiert, kann das die Knochen schwächen, zu Schäden an den Nieren oder Herzrhythmusstörungen führen. Im schlimmsten Fall kann es durch die Auswirkungen sogar zum Tode kommen.

Wie viel Vitamin D ist in Ordnung?

Aufgrund der schädlichen Wirkung sollte man Vitamin D niemals überdosieren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 20 Mikrogramm (µg) bzw. 800 Internationale Einheiten (IU), wenn das Vitamin nicht durch Nahrung und Sonne aufgenommen wird. Bei Säuglingen zwischen 0 bis 12 Monaten liegt der Referenzwert bei 10 µg bzw. 400 IU.

Überdosierung: Ab wann wird es gefährlich?

Die englische Gesundheitsbehörde NHS schreibt, dass Kinder ab 11 Jahren sowie Erwachsene nicht mehr als 100 µg bzw. 4.000 IU am Tag zu sich nehmen sollten. Kinder zwischen 1 und 10 Jahren nicht mehr als 50 µg bzw. 2.000 IU und Säuglinge bis 12 Monate maximal 50 µg bzw. 1.000 IU. Alles darüber hinaus könne schädlich für den Körper sein. Laut der Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER) konnte in Studien nachgewiesen werden, dass 1.500 µg bzw. 60.000 IU täglich über mehrere Monate eingenommen zu Vergiftungen führen können. Deswegen empfehlen die Gesundheitsexperten, die Einnahme von Vitamin D vorher mit einem Arzt abzusprechen und besonders bei der Einnahme von hohen Dosen die Blutwerte regelmäßig untersuchen zu lassen.