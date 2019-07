So schlagen sich die jungen Neuzugänge des VfB

5 Ein junger Mann mit viel Potenzial: Tungay Coulibaly Foto: Baumann

Im letzten Jahr ging der Plan mit jungen Talenten aus dem Ausland grandios schief. Nun soll alles besser werden. Wir haben Tungay Coulibaly (18), Mateo Klimowicz (19), Sasa Kalajdzic (22) und Maxime Awoudja (21) mal genauer unter die Lupe genommen.

St. Gallen - Weil der Nachschub aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrums nicht ausreicht, um die Nachfrage des Profiteams an Talenten zu bedienen, hat der VfB auch in dieser Transferperiode junge Spieler von fremden Clubs verpflichtet. So ist neben den Eigengewächsen Luca Mack und David Grözinger im Schweizer Trainingslager des Zweitligisten das Quartett bestehend aus dem Franzose Tungay Coulibaly (18), dem Argentinier Mateo Klimowicz (19), dem Österreicher Sasa Kalajdzic (22) und dem beim FC Bayern groß gewordenen Maxime Awoudja (21), dessen Eltern aus Togo stammen, mit viel Elan bei der Sache.

„Wir trauen allen vier zu, für den VfB einmal eine Rolle als Stammkraft zu spielen“, sagt der Sportdirektor Sven Mislintat: „Doch sie sind aktuell die Herausforderer, sie sind jung – und sie sollen lernen.“ Schließlich gelte es, so Mislintat, „aus den Fehlern der Vorsaison zu lernen.“ Damals war den Jungen – allen voran dem spanischen Zehn-Millionen-Euro-Transfer Pablo Maffeo – wie Borna Sosa und Nicolas Gonzalez gleich eine Hauptrolle zugedacht. Das ging kolossal schief.

