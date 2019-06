Erste Trainingseinheit in Kitzbühel

1 Wir begleiten das Trainingslager des VfB mit einem Liveblog. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat Quartier in Österreich bezogen. In Kitzbühel wird das erste von zwei Traininigslagern absolviert. Wir begleiten die Aktivitäten vor Ort mit einem Liveblog.

Kitzbühel - Der VfB Stuttgart absolviert das erste von zwei geplanten Trainingslagern in Kitzbühel/Tirol. In Österreich will das neue Trainerteam um Tim Walter der Mannschaft die Vorstellung von dem Fußball vermitteln, den der VfB künftig spielen soll.

• Marc Oliver Kempf absolviert Reha in Stuttgart

• Testspiel am kommenden Mittwoch gegen Wacker Innsbruck

• Leon Dajaku reist wegen Schulprüfung nach

Wir sind mit der Redaktion vor Ort in Kitzbühel und begleiten die VfB-Woche mit einem multimedialen Liveblog. Alle Infos, Wissenswertes, Videos und Bilder lesen und sehen Sie hier an dieser Stelle. Los geht es an diesem Montagmorgen ab 9 Uhr.