27 Philipp Klement kommt vom SC Paderborn zum VfB Stuttgart. Foto: Getty

Der VfB Stuttgart bastelt an seinem Kader für die Mission Wiederaufstieg. Wir haben einen Blick auf das – nach aktuellem Stand – künftige Team geworfen. Das sich sicher noch verändern wird.

Stuttgart - Rund eine Woche noch, dann beginnt der VfB Stuttgart bereits mit der Vorbereitung auf die kommende Zweitligasaison. Die Mission Wiederaufstieg – das ist klar – beginnt am letzten Juli-Wochenende. Was noch weit weniger klar ist: Mit wem geht der VfB dieses Projekt an?

Lesen Sie hier: Das sagt Thomas Hitzlsperger zum Aogo-Abschied

Die ersten Entscheidungen in Sachen Kaderplanung sind zwar gefallen – einige Neuzugänge stehen fest, mit Christian Gentner und Dennis Aogo plant der Club dagegen nicht mehr. Andererseits stehen hinter vielen Spielern, die noch gültige Verträge besitzen, große Fragezeichen. Und sicher ist: Der Kader bedarf noch der einen oder anderen Bereinigung. Schließlich wird der neue Trainer Tim Walter kaum mit zahlreichen wechselwilligen oder perspektivlosen Spielern seine komplette Vorbereitung durchziehen wollen. Das Problem: Die Transferperiode endet erst Ende August – und die Bundesligisten haben bis zum Saisonstart drei Wochen mehr Zeit als der VfB.

Also: Wer ist neu? Wer kommt noch? Wer rückt nach? Wer bleibt? Wer geht? Um diese Fragen zu beantworten, lohnt ab und an ein Blick auf den künftigen Kader zum aktuellen Stand.

26 Spieler umfasst das VfB-Team Stand heute. Welche das sind? Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.