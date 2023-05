13 Für den VfB um Vorstandschef Alexander Wehrle geht es nach dem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim in die Relegation. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB muss nachsitzen. Der Vorstandsvorsitzende gibt seine Einschätzung zu den anstehenden Entscheidungsspielen – und sagt, ob er einen Wunschgegner hat.









Alexander Wehrle hatte sich ja mal als Freund der Relegation bekannt. Diese könne auch Spaß machen, hatte der Vorstandschef des VfB Stuttgart vor ziemlich genau zwölf Monaten betont. Bezogen auf das Jahr 2021, als er – noch in Diensten des 1. FC Köln – in den Entscheidungsspielen gegen Holstein Kiel in der Bundesliga geblieben war.