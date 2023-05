So läuft die Relegation mit dem VfB

1 Silas Katompa (Mi.) und der VfB Stuttgart haben den Klassenverbleib noch nicht sicher – sondern treten nun in der Relegation an. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB ist am letzten Bundesliga-Spieltag auf Platz 16 abgerutscht. Die letzte Hoffnung sind nun die beiden Spiele gegen den Zweitliga-Dritten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Relegation.









Nach dem letzten Spieltag ist klar, dass beim VfB noch viele Fragen offen sind. Vor allem eine: Spielt der Club auch in der nächsten Saison in der Bundesliga? Die Antwort gibt es in der Relegation.