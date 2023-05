15 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis wie folgt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat am letzten Spieltag der Bundesligasaison 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der VfB Stuttgart hat am letzten Spieltag der regulären Saison der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1:1 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 33 Punkte auf dem Konto. Da am Samstagnachmittag der VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen gewonnen hat, muss der VfB in zwei weiteren Spielen noch um den Klassenverbleib kämpfen. Am Donnerstag und Montag (jeweils 20.15 Uhr/Liveticker) in die Relegation gegen den Hamburger SV oder den 1. FC Heidenheim.