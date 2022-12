Elf gegen Null – so lief das Taktiktraining am Freitag

13 Wataru Endo ist seit Donnerstag wieder zurück im VfB-Training. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Einheit am Freitagvormittag zurück. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

VfB-Trainer Bruno Labbadia hat mit seiner Mannschaft am Freitagvormittag in einer nicht-öffentlichen Einheit an der Spieleröffnung gefeilt. Wir waren dabei.















Das Pensum bleibt weiter hoch: Nach dem mittlerweile fast schon obligatorischen Lauf um 7.30 Uhr ging es für die Profis des VfB Stuttgart am Freitagvormittag zu einer nicht-öffentlichen Einheit auf den Rasen des Robert-Schlienz-Stadions. Im Fokus standen dabei taktische Aspekte. Genauer: die Spieleröffnung.

Daran wurde mit zwei Mannschaften zu jeweils elf Spielern gefeilt – mit der Besonderheit, dass diese zunächst nicht gegeneinander spielten, sondern teamintern den Ball ohne Gegenspieler laufen ließen. Ein „Elf gegen Null“ also gewissermaßen, bei dem besonders auf Laufwege und Passfolgen geachtet wurde.

Labbadia fordert das Spiel in die Tiefe

Auf der einen Hälfte des Rasens coachte Cheftrainer Bruno Labbadia „Team Orange“, auf der anderen Co-Trainer Bernhard Trares „Team Grün“. Und es wurde durchaus laut: Auf Ballgeschiebe in der Viererkette hatte Labbadia keine große Lust und forderte immer wieder vehement das „Spiel in die Tiefe“ und „mehr Vorwärtsbewegung“.

Die Position vor der Abwehr, für die derzeit mehrere Spieler als potenzielle Neuzugänge im Gespräch sind, war dabei unterschiedlich besetzt – unter anderem von Atakan Karazor und Youngster Samuele di Benedetto. Wataru Endo lief dagegen des Öfteren auch auf der etwas offensiveren Achterposition im Mittelfeld auf.

Sportdirektor Wohlgemuth und Vizepräsident Adrion verfolgen die Einheit

Ganz zuletzt kamen beim Abschlussspiel unter den Augen von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Vizepräsident Rainer Adrion dann auch noch Zweikämpfe und Gegnerdruck hinzu, ehe die Einheit nach rund eineinhalb Stunden für die 21 Feldspieler und drei Torhüter beendet war.

Zeit zum Durchschnaufen bleibt aber keine: Auch in den kommenden Tagen bittet Labbadia seine Spieler zum Training, ehe es am Montag ins Trainingslager nach Spanien geht. In einer Bildergalerie haben wir die Eindrücke von der Einheit am Freitagvormittag im Schlienz-Stadion zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken.