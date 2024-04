1 Gegen den 1. FC Heidenheim hat sich der VfB Stuttgart in dieser Saison besonders schwer getan. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Vier Teams aus Baden-Württemberg spielen in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga. Bis auf eines sind alle Duelle gespielt. Der VfB Stuttgart steht im Landesvergleich gut da – kann aber noch übertrumpft werden.











Es ist keine offizielle Rangliste, es gibt am Ende der Saison auch keine Meisterschale oder einen Wimpel – aber: den inoffiziellen Titel des baden-württembergischen Meisters in der Fußball-Bundesliga kann man ja durchaus vergeben. Zumal in dieser Spielzeit gleich vier Clubs aus dem Südwesten im deutschen Oberhaus vertreten sind.