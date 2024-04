1 Tim Kleindienst und der 1. FC Heidenheim hatten den VfB Stuttgart schon fast am Boden. Foto: Baumann

In Stuttgart holt Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim einen Zwei-Tore-Rückstand auf, beweist seine enorme Widerstandsfähigkeit und ärgert sich am Ende trotzdem.











Nach nur zwei Duellen in der Bundesliga davon zu sprechen, der 1. FC Heidenheim gehöre von nun an zu den Angstgegnern des VfB Stuttgart, wäre natürlich völliger Quatsch. Bemerkenswert ist allerdings schon, was der Aufsteiger leistet – insbesondere gegen den großen Nachbarn.