Hoeneß sieht „Riesenchance“ – was in Dortmund für den VfB besser laufen soll

27 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß treibt seine Mannschaft weiter an. Foto: Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart befindet sich nach dem 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim im emotionalen Hin und Her. Das internationale Geschäft ist quasi erreicht, zwei Punkte aber wurden verspielt. Wie Sebastian Hoeneß nun auf das Spiel bei Borussia Dortmund blickt.











Link kopiert



Weil es nicht ganz leicht gewesen ist, am Abend des Ostersonntags seine Emotionen wieder zu sortieren, wollte Sebastian Hoeneß eigentlich noch gar nicht so weit nach vorne blicken, tat es dann aber doch. Also sagte der Trainer des VfB Stuttgart in Anbetracht der kommenden Aufgabe: „Es ist für mich ein Spiel mit einer Riesenchance.“ Am Samstag (18.30 Uhr) ist der VfB bei Borussia Dortmund zu Gast.