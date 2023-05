Beteiligte ziehen nach Ausnahmesituation in Stuttgart Bilanz

20 Ausnahmesituation im Neckarpark: Am Mittwochabend ballten sich dort die Veranstaltungen und der Verkehr. Viele VfB-Fans besuchten vor dem Pokalspiel das Frühlingsfest. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Mittwochabend hat es im Stuttgarter Neckarpark eine Veranstaltungsballung wie selten zuvor gegeben – und das bei ausgedünntem Nahverkehr und einem Hochrisikospiel beim Fußball. So fällt die Bilanz aus.









Das Nadelöhr hat von vornherein festgestanden. Dass es am Mittwochabend am Cannstatter Bahnhof eng werden würde, war klar. Rund 90 000 Menschen im Neckarpark, und das mit einem ausgedünnten S-Bahn-Fahrplan und wenigen Parkplätzen auf dem Wasen. Die Ballung an Großveranstaltungen mit Frühlingsfest, VfB-Pokalspiel, Helene-Fischer-Konzert und dem Handballspiel zwischen dem TVB Stuttgart und den Füchsen Berlin wurde zum Belastungstest für Verkehrs- und Sicherheitskonzepte.