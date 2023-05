19 Vor Corona ist Rainer Reddehase ein Selfie mit Helene Fischer bei der Echo-Verleihung in Berlin gelungen. Foto: /Reddehase

Der Stuttgarter Rainer Reddehase ist ein Fan mit riesiger Reichweite. Kaum hat er Helene Fischer genossen und mit dem VfB gezittert, fliegt er nach England – zur Krönung und zum ESC. Wie schafft dies der atemlose Selfiejäger?









Als Immobilienhändler ist es Rainer Reddehase gewohnt, seine Entscheidungen schnell zu treffen. Ihm misshagte es, sich schon vor anderthalb Jahren Karten für Helene Fischer in seiner Heimatstadt Stuttgart zu kaufen. Der Mann mag’s lieber spontan. Am Dienstag entschied er sich also sehr kurzfristig dazu, zur Schleyerhalle zu fahren.