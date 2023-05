So schätzt die Polizei den Abend in Bad Cannstatt ein

Newsticker zur Lage am Neckarpark

1 Auf dem Wasen geht das Stuttgarter Frühlingsfest bereits am Mittag los. Foto: StZN

An diesem Mittwoch gibt es den geballten Veranstaltungsabend in Bad Cannstatt. DFB-Pokalspiel des VfB, Helene-Fischer-Konzert, Frühlingsfest – und das auf engstem Raum. Wir informieren über die Lage vor Ort in unserem Newsticker.









Da kommt etwas Gewaltiges auf Stuttgart zu. Denn gleich mehrere Großveranstaltung gehen an diesem Mittwochabend innerhalb kurzer Zeit in Bad Cannstatt über die Bühne. An- und Abreise könnten zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit werden.