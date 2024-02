Verkehrswende in Ditzingen: Autos raus, Radler rein – und auch mehr Grün

Verkehrswende in Ditzingen

1 In der Ditzinger Marktstraße ist oft viel los. Foto: Simon Granville

Die Stadt Ditzingen geht im Land voran: Sie zeigt beispielhaft, was sie in den nächsten Jahren tut, damit ihr die Verkehrswende gelingt.











Link kopiert



Weniger Autos, weniger Staus, weniger Lärm, dafür mehr nachhaltige Mobilität und mehr Klimaschutz: Die Große Kreisstadt ist im Jahr 2022 mit hehren Zielen als landesweite Modellkommune für die Erarbeitung eines Aktionsplans für Mobilität, Klima- und Lärmschutz gestartet, ein neues Planungsinstrument des Landes. Nun steht die Theorie in Form des Abschlussberichts – und Ditzingen macht sich an die Umsetzung eines ganzen Bündels an Vorhaben. Die auch Ideen der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen.