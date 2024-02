1 Varvara Fabrichenko kennt das Leben in einer Großstadt mit vielen Nationen. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Varvara Fabrichenko findet es gut, dass die Menschen in Stuttgart deutlich machen, dass Ausländerfeindlichkeit hier keinen Platz hat. Eine Stimme aus unserer Reihe „Zuhause ist hier“.











Link kopiert



Varvara Fabrichenko lebt seit 20 Monaten in Deutschland. Mit ihrer Familie ist sie aus Moskau gekommen. Dass Menschen vieler Nationen in einer Großstadt zusammentreffen, ist für die 18-Jährige also nichts Neues – ganz im Gegenteil. In Stuttgart fühlt sie sich sicher, in Moskau sei das nicht immer der Fall gewesen.