Unsere Reihe „Zuhause ist hier“: Den Angegriffenen eine Stimme geben

1 Niemand kann garantieren, dass Vertreibungsfantasien nicht in Gewalt umschlagen. Deshalb rücken wir die Angegriffenen ins Bild. Foto: Lichtgut/Ewska, Piechowski, Xanke, privat (2), Granville, Lachenmann; Collage: Kruljac

Die AfD und ihre Gesinnungsgenossen versuchen, die Gesellschaft zu spalten. Es gibt keinen Grund, das tatenlos hinzunehmen. Erst recht nicht für seriöse Medien, meint StN-Chefredakteur Christoph Reisinger zu unserer Reihe „Zuhause ist hier“.











Ja, die Gesellschaft in Deutschland ist bunt geworden. Ob das zu schnell ging, in Teilen zu weit – völlig in Ordnung, dass es dazu gegensätzliche Ansichten gibt. Schattenseiten der Veränderung sind objektiv vorhanden – von Parallelgesellschaften bis zu neuen Ausprägungen von schändlichem Antisemitismus. Und selbstverständlich muss kritisiert werden, wenn Medien dazu schweigen, wenn Politik Auswüchse duldet.