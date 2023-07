1 Verurteilt: Jens Meier Foto: dpa/Marijan Murat

Der Prozess um die Geno-Wohnbaugenossenschaft aus Ludwigsburg, die Hunderte Häuslebauer in den Ruin getrieben hat, ist zu Ende. Das Landgericht Stuttgart hat den Gründer und ehemaligen Chef verurteilt.









Stuttgart/Ludwigsburg - Der Gründer der Geno-Wohnbaugenossenschaft muss für lange Zeit ins Gefängnis. Die 6. Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Stuttgart verurteilte Jens Meier am Montag wegen Betrugs in 161 Fällen, wegen drei Fällen der Untreue – in Tateinheit mit vorsätzlichem Bankrott – sowie Insolvenzverschleppung zu sieben Jahren und neun Monaten Haft. Der Vorsitzende Richter Günter Necker griff in seinem Urteil das Bild einer „Geldvernichtungsmaschine“ auf, das Staatsanwalt Markus Walter bereits in seinem Plädoyer gezeichnet hatte.