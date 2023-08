1 Die baden-württembergischen Landesvorsitzenden der Grünen, Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller, stärken Bundeschefin Ricarda Lang den Rücken. Foto: dpa/Marijan Murat, Florian Freundt

Die Burladinger Grünen halten beim Umgang mit der AfD nichts von der Linie, die Parteichefin Ricarda Lang vorgegeben hat. Jetzt äußern sich die Landesvorsitzenden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach der klaren Ansage von Grünen-Parteichefin Ricarda Lang, in den Städten und Gemeinden jeden Antrag der AfD abzulehnen und dem darauf folgenden Widerspruch aus dem Albstädtchen Burladingen (Zollernalbkreis) haben sich nun die Landesvorsitzenden der Grünen in Baden-Württemberg zu Wort gemeldet: „Für uns als Landesverband der Grünen ist und bleibt klar: Wir lehnen jede Zusammenarbeit mit der AfD ab – weder stellen wir gemeinsame Anträge, noch unterstützen wir Anträge der AfD“, sagten Pascal Haggenmüller und Lena Schwelling in einem gemeinsamen Statement unserer Zeitung.