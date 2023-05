Ukraineflüchtling in Bietigheim-Bissingen

Der Mann mit den kurzen grauen Haaren und den Augen, die immer zu lächeln scheinen, ist 63 Jahre alt. Er ist Rechtsanwalt. Und er ist Imker. Zurzeit jedoch ist er vor allem eins: ein Flüchtling aus der Ukraine mit Adresse in Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg. Vielleicht aber, wenn die Sache halbwegs gut geht, ist er am Ende dieser Geschichte auch ein Imker, der am Ort seiner Zuflucht Bienen findet. „Ich würde mich sehr gerne nützlich machen“, sagt Mykola Chekmez.