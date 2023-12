Team-Quartiere bei der Fußball-EM 2024: Drei Standorte in Baden-Württemberg gehen vorerst leer aus

1 Das Maritim Hotel in Ulm an der Donau hätte Mannschaftsquartier einer EM-Nation werden können. Doch die Stadt wurde wie zwei andere Südwest-Standorte von den bereits qualifizierten Teams nicht berücksichtigt. Foto: imago//Jürgen Ritter

Sechs Orte in Baden-Württemberg wurden von der Uefa als mögliche Quartiere für die EM-Teams empfohlen. Die Enttäuschung bei den Nichtberücksichtigten ist groß.











Von einem „Wahnsinn“ sprechen sie in Freudenstadt, wo bei der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr die dänische Nationalmannschaft ihr Quartier aufschlägt. In Stuttgart freut man sich auf ein großes Fußball-Fest mit den Nachbarn aus der Schweiz, die sich bei der Auswahl ihres Basecamps für die Landeshauptstadt entschieden haben. Und in Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis empfängt man sogar den dreimaligen Europameister Spanien. Lange Gesichter hingegen bei den anderen Standorten im Südwesten, die zwar auf der Empfehlungsliste der Uefa standen, aber von den bereits qualifizierten Nationen nicht berücksichtigt wurden: Ulm, Heilbronn und Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) gehen vorerst leer aus.