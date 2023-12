Fußball-EM 2024: Die Schweiz schlägt ihr Quartier in Stuttgart auf

1 Die Schweizer Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Foto: IMAGO/Laci Perenyi/IMAGO/Laci Perenyi

Wer kommt während der Fußball-EM im Sommer in Stuttgart unter? Die Belgier? Die Ungarn? Weit gefehlt. Eine andere Mannschaft hat sich das Quartier gesichert.











Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz kommt während der Fußball-EM (14. Juni bis 14. Juli) nach Stuttgart. Sie wird während der Dauer des Turniers im Waldhotel in Degerloch logieren. Die Mannschaft spielt zweimal in Köln und einmal in Frankfurt. Trainieren werden sie während der Zeit im Gazistadion. Der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, Murat Yakin, hat einst unter Trainer Joachim Löw beim VfB Stuttgart gespielt. „Es ist großartig, dass die Schweizer Mannschaft direkt unter dem Fernsehturm in Stuttgart Quartier bezieht“, sagt Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper, „die Schweiz ist unser geschätztes und befreundetes Nachbarland und das eidgenössische Team bringt sicherlich viele fußballbegeisterte Fans mit in unsere Stadt, die mit uns gemeinsam ein großes Fußball-Fest feiern werden.“