Die dänische Nationalmannschaft gastiert während der Fußball-EM im kommenden Jahr in Freudenstadt. Gleich mehrere Nationen waren an dem Standort interessiert.

Im Schwarzwald lässt es sich aushalten – das denken sich neben den vielen Touristen, die jedes Jahr dort Urlaub machen, auch die Fußball-Nationen, die im kommenden Sommer in Deutschland um den EM-Titel spielen: Gleich mehrere Verbände haben sich Freudenstadt als empfohlenen Standort der Uefa angeschaut.

Jetzt ist geklärt, wer sein EM-Quartier in der malerischen Landschaft mit seinen hochragenden Tannen aufschlagen wird: Deutschlands nördlicher Nachbar Dänemark wird im Hotel Fritz Lauterbad unterkommen und im Hermann-Saam-Stadion trainieren. Das hat die Stadt Freudenstadt am Dienstag per Pressemitteilung bekanntgegeben.

„Wahnsinn. Das ist eine tolle Nachricht für Freudenstadt. Wir sind stolz und freuen uns sehr darauf, eine so sympathische Mannschaft mit so leidenschaftlichen Fans in unserer Stadt beherbergen zu dürfen. Dänemark passt für mich optimal zu Freudenstadt“, sagte Oberbürgermeister Julian Osswald.

Die Team-Leitung der dänischen Fußball-Nationalmannschaft mit Vertretern der Stadt Freudenstadt um OB Julian Osswald (Dritter von links), des DFB und der Fußballschule. Foto: Rath/Stadtverwaltung

Für das Freudenstädter 4-Sterne-Hotel Fritz Lauterbad ist es eine Premiere: „Wir sind extrem happy, das ist das erste Mal in unserer Hotelgeschichte“, sagte Hoteldirektor und Eigentümer Steffen Schillinger unserer Zeitung bereits vor der Verkündigung. Das Hotel werde in dieser Zeit komplett für die dänische Nationalmannschaft geblockt. „Das ist eine total spannende Geschichte“, so Schillinger.

Dänemark macht bei der EM im kommenden Sommer den Auftakt der insgesamt fünf Partien in Stuttgart: Am 16. Juni trifft das Team um den Leipziger Bundesliga-Stürmer Yussuf Poulsen dort auf Slowenien. Es folgt das Duell mit England in Frankfurt (20. Juni) sowie die Partie gegen Serbien in München (25. Juni).