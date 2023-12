Fußball-Europameisterschaft: Spaniens Fußballer werden in Donaueschingen Quartier beziehen

1 Der spanische Verband hat die Auswahl seines Quartiers offiziell bekannt gegeben: Das Team wird im Öschberghof nächtigen. Foto: Veronika Davydenko

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft bezieht ihr Trainingscamp während der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Donaueschingen. In dem Schwarzwälder Hotel waren schon andere internationale Teams zu Gast.











Link kopiert



Die spanische Fußball-Nationalmannschaft bezieht ihr Trainingscamp während der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das teilte der Öschberghof, in dem der Tross des dreimaligen Europameisters und Weltmeisters von 2010 nächtigen wird, am Mittwoch mit. Zuvor hatte auch der spanische Verband die Auswahl seines Quartiers offiziell bekannt gegeben.