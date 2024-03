1 Die Baustelle von Stuttgart 21 wird über das lange Wochenende für Besucher geöffnet. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur /Stuttgart

Am Wochenende öffnet die Bahn die Baustelle von Stuttgart 21 für Besucher. Nach der jüngsten Entwicklung dürften vor allem Fragen nach der Inbetriebnahme gestellt werden. Die Kritiker des Projekts laden zeitgleich zu Oldtimerfahrten.











An Informationsbedarf bei den Besuchern dürfte es nicht mangeln, wenn der Bahnprojektverein Stuttgart-Ulm am langen Wochenende zu den Tagen der offenen Baustelle bei Stuttgart 21 bittet. In der vergangenen Woche hat die Deutsche Bahn eingeräumt, dass der Durchgangsbahnhof zum anvisierten Zeitpunkt im Dezember 2025 nur in Teilen in Betrieb gehen kann, der Kopfbahnhof auf alle Fälle auch 2026 noch benötigt wird. Aber auch ohne diese turbulente Vorgeschichte, dürfte es wieder voll werden auf der Baustelle. In den zurückliegenden Jahren hat der Verein bis zu 90 000 Besucher bei der Veranstaltung gezählt.