Nach den bei einem Treffen der Stuttgart-21-Projektpartner am Freitag offen zu Tage getretenen Differenzen wollen Stadt, Land und Region den Druck auf die Bahn hochhalten. Die muss sich bei einer Sondersitzung des Lenkungskreises erklären.











Die Projektpartner Stadt, Land und Region wollen sich bei Stuttgart 21 nicht von der Bahn hinhalten lassen. Am Tag nach der Sitzung, in der die Bahn ihre Mitstreiter über den aktuellen Stand ihrer Überlegung zu einer Teilinbetriebnahme Ende 2025 informieren wollte, werden neue Details des Treffens hinter verschlossenen Türen bekannt. Am Freitag räumte die Bahn offiziell ein, dass zum eigentlichen Eröffnungstermin im Dezember 2025 höchstens ein kleiner Teil des Verkehrs in den Tiefbahnhof verlegt werden kann, während der Rest der Züge mindestens bis Ende 2026 im Kopfbahnhof halten werden.