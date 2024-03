1 Stuttgart 21 wird nochmals später fertig. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Bahn und die Stuttgart-21-Partner haben Gespräche über die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 begonnen. Welche Züge Ende 2025 durch den Tiefbahnhof fahren, ist aber weiter offen.











Die Bahn räumt nun auch im Klartext ein, dass die Arbeiten an Stuttgart 21 nicht wie bisher versprochen Ende 2025 beendet sein werden. Am Freitag gab es ein Gespräch mit Vertretern der Projektpartner von Land, Stadt Stuttgart und Regionalverband. „Die DB strebt an, alle wesentlichen Elemente von Stuttgart 21 – mit Ausnahme der Gäubahnanbindung über den Flughafen – bis spätestens Ende 2026 in Betrieb zu nehmen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Bahn, die sie nach dem Treffen, das hinter verschlossenen Türen stattfand, verschickte.