1 Haben die Kickers-Fans am Mittwoch Grund zum Jubeln? Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers brauchen an diesem Mittwoch im entscheidenden Aufstiegsfinale beim FC Bayern Alzenau einen Sieg. Das Spiel wird online im Livestream und im Liveticker übertragen.

Stuttgart - Im Aufstiegskrimi beim FC Bayern Alzenau (Mittwoch, 19 Uhr) geht es für die Stuttgarter Kickers um alles oder nichts. Die Ausgangslage ist klar: Gewinnen die Kickers, steigen sie auf in die Regionalliga. Geht das Spiel 0:0 aus, schafft Vöklingen den Sprung nach oben, bei jedem anderen Ergebnis kann Alzenau feiern.

Appell an alle Arbeitgeber

1000 Kickers-Fans werden in der Main-Echo-Arena in Alzenau erwartet. Um die bestmögliche Unterstützung zu bekommen, hatten die Blauen einen Appell an alle Arbeitgeber gerichtet (wir berichteten). Unter dem Motto „Alle nach Alzenau“ wurde gebeten, Kickers-Fans ab Mittwoch Mittag frei zu geben. Einen entsprechenden Freistellungsantrag mit der Überschrift „Seien Sie der beste Arbeitgeber – (R)auf die Blaue!“ haben die Kickers auf ihrer Homepage zum Herunterladen vorbereitet.

Livestream und Liveticker: So können sie das Spiel verfolgen

Doch auch wer es nicht ins Stadion schafft, hat eine Möglichkeit, das Spiel online live zu verfolgen. Mit unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und FuPa.net bespielen, tickern wir vom Spielfeldrand (hier geht es zum Liveticker). Zudem wird der Aufstiegskrimi im Livestream auf sporttotal.tv übertragen (hier geht es zum Livestream). Egal wo die Fans das Spiel der Blauen verfolgen, am Mittwochabend gegen 21 Uhr herrscht Gewissheit, in welcher Liga die Kickers in der neuen Saison spielen.