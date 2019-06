1 Shkemb Miftari schoss zuletzt wichtige Tore für die Blauen. Foto: Pressefoto Baumann

Mehr Spannung geht kaum: Die Stuttgarter Kickers sind am Mittwochabend beim FC Bayern Alzenau zum Siegen verdammt. Nur ein Erfolg bringt den Blauen den Aufstieg. Hier geht es zum Liveticker:

Alzenau - Jetzt gilt es für die Stuttgarter Kickers: Beim FC Bayern Alzenau müssen die Blauen am Mittwochabend um 19 Uhr gewinnen, um in die Regionalliga Südwest aufzusteigen. Nachdem das Team von Trainer Tobias Flitsch im ersten Aufstiegsrundenspiel zu Hause gegen Röchling Völklingen nur 1:1 spielte, brauchen die Degerlocher im abschließenden Spiel gegen die Bayern nun dringend einen Sieg.

Spielen die Kickers unentschieden oder verlieren die Partie, dann ist der Traum vom direkten Wiederaufstieg geplatzt. Hochspannung ist also garantiert. Mit unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und FuPa.net bespielen, tickern wir vom Spielfeldrand. Sie verpassen also nichts.