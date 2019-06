23 Haben die Kickers am Mittwoch Grunde zum Jubeln? Foto: Baumann

Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel für die Stuttgarter Kickers. An diesem Mittwoch müssen sie bei Bayern Alzenau gewinnen, um doch noch in die Regionalliga aufzusteigen. Es ist nicht das erste Endspiel für die Kickers. Ein Rückblick.

Stuttgart - Es ist Halbzeit in der Mini-Relegation der Fußball-Oberliga. Nach dem 1:1 (0:1) gegen Röchling Völklingen am Sonntag müssen die Stuttgarter Kickers am Mittwoch (19 Uhr) im letzten Finale der Saison bei Bayern Alzenau auf jeden Fall gewinnen müssen, um noch aufzusteigen. „Wir haben unser Endspiel daran hat sich durch das Ergebnis heute nichts geändert“, sagte Trainer Tobias Flitsch.

