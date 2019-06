1 Die Kickers-Fans stehen zu ihrem Team – auch in der Oberliga: Zum entscheidenden Spiel um den Aufstieg sollen möglichst viele mit nach Alzenau reisen. Foto: Baumann

Ein Sieg muss her für die Stuttgarter Kickers an diesem Mittwoch (19 Uhr) beim FC Bayern Alzenau, damit es zum Regionalliga-Aufstieg reicht. Um die bestmögliche Unterstützung zu bekommen, richten die Blauen einen Appell an alle Arbeitgeber.

Stuttgart - Was Kreativität und Ideenreichtum auf dem Spielfeld betrifft, gibt es beim Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers immer wieder Luft nach oben. Hinter den Kulissen zeigen sich die Blauen dagegen erfindungsreich und originell: Vor dem entscheidenden Aufstiegsspiel an diesem Mittwoch (19 Uhr) beim FC Bayern Alzenau richten sie einen Appell an alle Arbeitgeber. Unter dem Motto „Alle nach Alzenau“ wird gebeten, Kickers-Fans ab Mittwoch Mittag frei zu geben. Einen entsprechenden Freistellungsantrag mit der Überschrift „Seien Sie der beste Arbeitgeber – (R)auf die Blaue!“ haben die Kickers auf ihrer Homepage zum Herunterladen vorbereitet. Im Gegenzug bieten die Kickers den Unternehmen an, sie im Rahmen des ersten Heimspiels der neuen Spielzeit vom Stadionsprecher verlesen zu lassen und auch zur ersten Sponsorenveranstaltung in der Saison 2019/2020 ins Gazi-Stadion auf der Waldau einzuladen.

Wie die Blauen auf diese Idee kamen? „Wir stehen in ständigem Austausch mit unseren Fans. Da haben wir gemerkt, dass ihnen dieses Thema sehr wichtig ist“, sagt Kickers-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer. Zwischen 1000 bis 1500 Fans der Kickers werden in der Main-Echo-Arena (Fassungsvermögen 2500 Zuschauer, davon 380 Sitzplätze) erwartet. Klar ist: Nur ein Sieg reicht zum Aufstieg. Die Mannschaft wird am Spieltag anreisen. Erst geht es mit dem Zug in die Nähe von Frankfurt. Danach mit dem Bus weiter nach Alzenau. Und am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr herrscht Gewissheit, in welcher Liga die Kickers in der neuen Saison spielen.

Hier geht es zu dem Freistellungsantrag