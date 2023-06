Stuttgarter Gourmetgastronomie in Corona-Zeiten

Stuttgart - Die Ersten werden die Letzten sein: Derweil die meisten Spitzenrestaurants nach dem Shutdown im Frühjahr längst wieder Gäste empfangen können, befinden sich die drei besten Stuttgarts immer noch in der Corona-Zwangspause. Am 4. November nun soll zumindest das Olivo im Steigenberger Hotel Graf Zeppelin wiedereröffnen. Das Gourmetrestaurant ist im März dieses Jahres erstmals mit zwei Sternen des „Guide Michelin“ ausgezeichnet worden und somit laut dem wichtigsten Gourmetführer das beste in der Region Stuttgart. Nach nur wenigen Tagen Betrieb als Zweisternerestaurant allerdings kam dann gleich der Shutdown.