1 Michael und Marianne Huppert sind in ihrem Restaurant seit vergangene Woche wieder am Start. Foto: Matthias Ring

Nach der Zwangspause sind auch die meisten Sternerestaurants in der Region wieder in Betrieb. Die Gäste nehmen das Angebot der Spitzenküche dankbar an.









Stuttgart - Wie so vieles ist auch die Gourmetsaison 2020 von der Corona-Krise erheblich beeinträchtigt worden. Zwar ist in der ersten Märzwoche als letzter der wichtigste Restaurantführer „Guide Michelin“ erschienen, doch die Veranstaltung mit der Verleihung der Sterne musste abgesagt werden. „Tolle Nachricht: Corona bekommt während der Corona-Krise einen Stern“, hatte uns der Küchenchef des neuen Sternerestaurants auf Schloss Filseck in Uhingen gesagt, kurz bevor es geschlossen werden musste. Denn sein Name ist tatsächlich Corona, Daniele Corona.