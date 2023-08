Mann von umstürzendem Baum erfasst – Gewitter wütet in der Region

16 In der Region stürzten zahlreiche Bäume um, im Rems-Murr-Kreis musste ein Senior aufwendig gerettet werden. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Teils heftige Gewitter haben am Donnerstag auch in der Region Stuttgart mehrere Schäden verursacht. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, die Einsatzkräfte zählten dutzende Einsätze.









Am Donnerstagabend haben Unwetter im Südwesten teils starke Schäden angerichtet. Auch in der Region Stuttgart wurden mehrere Bäume entwurzelt. Besonders betroffen war unter anderem der Rems-Murr-Kreis. Hier zählte die Polizei insgesamt etwa 30 Einsätze in der Nacht auf Freitag.