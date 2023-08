1 Am Abend war auch der S-Bahnverkehr des VVS wegen Unwetterschäden eingeschränkt. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wegen Unwetterschäden sind auch am Freitagmorgen noch mehrere Bahnstrecken in Baden-Württemberg gesperrt. Die Strecken der S3 und S4 in Stuttgart sind nach Sperrungen am Abend aber wieder frei.









Wegen Schäden durch ein Unwetter mussten zwei S-Bahnstrecken im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) am Donnerstagabend gesperrt werden. Am Freitagmorgen sind beide wieder frei, teilte die S-Bahn Stuttgart am Freitagmorgen auf der Online-Plattform X mit, bislang als Twitter bekannt. „#S3 und #S4 können wieder regulär verkehren.“