Eine Gewitterzelle hat in Steinheim Dächer abgedeckt, Bäume umgeworfen und Gerüste durch die Luft gewirbelt. Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend im Dauereinsatz.

Plötzlich ging alles ganz schnell. Um Viertel nach Fünf wurde es am Donnerstagabend über Steinheim plötzlich dunkel, kurze Zeit später brach das Unwetter über die Urmenschstadt herein. „Innerhalb von einer Viertelstunde hat es sich zugezogen und es sah auf einmal sehr ungemütlich aus“, sagt Bürgermeister Thomas Winterhalter, der just zu jener Zeit im Feuerwehrgerätehaus zu einem Gespräch mit Kommandant Björn Mania verabredet war.

Auch drei Stunden nach den ersten Vorboten des Unwetters sind die Kräfte der Steinheimer Feuerwehr und die Mitarbeiter des Bauhofes noch voll im Einsatz. Die Oberstenfelder Floriansjünger unterstützen mit einer Drehleiter.

Etwa 50 Einsätze seien es bislang gewesen, berichtet der Rathauschef um kurz nach 20 Uhr. In der Kernstadt, aber auch in den Stadtteilen gibt es jede Menge zu tun. Wer in Steinheim unterwegs ist, begegnet fast im Minutentakt einem Bagger oder einem Feuerwehrauto. Die Straße nach Kleinbottwar ist gesperrt, die Straße Richtung Murr ebenfalls. Auch an der alten Kleinbottwarer Straße oberhalb von Burg Schaubeck ist kein Durchkommen.

Am Steppikreisel ist ein Ast auf einen Lichtmasten gestürzt, der liegt jetzt quer vor dem Lokal „Zum Glück“. Ein paar Meter weiter bei der Firma Flex hängt eine Firmenwerbung halb vom Dach.

Apropos Dach. Viele hat es an einigen Stellen abgedeckt. Das Lamm in der Marktstraße etwa, oder das Gebäude Badtorstraße 12, in dem die Kommune Obdachlose und Geflüchtete unterbringt. Bei der Firma Fröscher in der Bahnhofstraße hat es ein Gerüst umgerissen. Dazu kommen zig Bäume und Äste, die abgebrochen und umgefallen sind.

Die Gewitterzelle sei aus Südosten gekommen, erklärt Wetterexperte Yannick Garbe, und habe vor allem Steinheim getroffen. Von dort aus sei sie über Rielingshausen nach Backnang gezogen. Die Stadt im Rems-Murr-Kreis hat es ebenfalls heftig erwischt. Die orkanartigen Sturmböen hatten laut Garbe dort eine Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometer. „Es war aber keine Windhose und kein Tornado, sondern sehr starke Fallwinde“, erklärt der Profi. In Rielingshausen sei der Regen stärker gewesen als in der Nachbarstadt. „Da kamen in den 25, 30 Minuten bis zu 30 Liter auf den Quadratmeter runter.“

Niemand verletzt

Auch wenn das Unwetter in Steinheim eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat, ist der Rathauschef froh, dass niemand verletzt worden ist. „Wir werden jetzt noch einige Zeit damit beschäftigt sein aufzuräumen und Schäden zu kontrollieren – beispielsweise in den Kindergärten, wo morgen wieder Kinder spielen. Die müssen ja sicher sein“, sagt Thomas Winterhalter und stellt sich auf eine längere Nacht ein.

Um kurz nach 21 Uhr donnert und blitzt es erneut über dem Bottwartal. Garbe: „Wir müssen uns auf eine weitere Gewitterlinie einstellen mit Blitz, Donner und Regen – aber es wird keine größeren Schäden mehr geben“, so die Prognose des Wetterprofis.