Stuttgart-Bad Cannstatt: Polizeitaucher entdecken Tresor in eiskaltem Neckar

Bei Außentemperaturen von -2 Grad und Wassertemperaturen von plus vier Grad in den Neckar steigen, nur die wenigsten Bürgerinnen und Bürger würden wohl zurzeit auf diese Idee kommen. Fünf Polizeitaucher setzten sie jedoch am Mittwoch unterhalb der König-Karls-Brücke in Bad Cannstatt um. Sie waren knapp fünf Stunden vor der Schleuse Bad Cannstatt im Einsatz, tauchten abwechselnd auf den Grund des Flusses.